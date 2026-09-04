«Бетис» — «Реал»: прогноз Михаила Моссаковского на матч Ла Лиги

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч «Бетис» — «Реал».

Ставка: ТБ 28.5 удара за 1.85.

«На следующей неделе у обеих команд старт в Лиге чемпионов: «Бетис» сыграет с «Лиллем», «Реал» — с «Интером». С одной стороны, команды наверняка будут держать это в голове. С другой, промежуток для восстановления достаточно большой, поэтому матч в Севилье будет вполне самодостаточным. Большая интрига, большая вывеска, и её невозможно не воспринимать через призму суперсенсации, которая громыхнула в Валенсии.

Удивительная история: «Бетис», который до этого не пропустил ни одного мяча, получил пять от «Леванте», который до этого сам не забивал. И обратите внимание, что в той игре было 39 ударов по воротам. Просто перестрелка: семь голов, огромное количество подходов и ударов. А теперь в гости к «Бетису» приезжает команда, которая сама бьёт очень много. «Реал» только один раз на двоих с соперником не добрался до отметки 30 ударов — в первой игре против «Эспаньола», но и там было 29. В остальных матчах этот тотал пробивался. У самого «Реала» стабильные показатели — где-то в районе 20 ударов за игру вне зависимости от того, домашний это матч или выездной. Думаю, против «Бетиса» мадридцы тоже будут много бить.

При этом «Реал» позволяет атаковать и свои ворота. В последней игре против «Малаги» соперник имел подходы и возможности для ударов. Мадридцы диктовали свою игру, но всё равно давали бить, и ударов у «Малаги» набралось достаточно. «Бетис» тоже не отсиживается и сам бьёт немало. Игра с «Леванте» — самый яркий пример, но и в предыдущих встречах ударов хватало. Даже достаточно закрытый матч против «Валенсии» дал хороший объем, а игра с «Реалом Сосьедад» при скупом счёте 1:0 была богаче по содержанию.

Не думаю, что после поражения от «Леванте» Мануэль Пеллегрини закроется на все замки. Он наверняка перетряхнет оборону, возможно, снова поменяет сочетание защитников, но сам «Бетис» вряд ли полностью откажется от игры вперёд. Поэтому здесь логично отталкиваться от ударов: «Реал» даст основной объём, а «Бетис» тоже добавит своё. Тотал больше 28.5 ударов по воротам выглядит хорошим вариантом», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».