«Ипсвич» — «Ливерпуль»: ставки и коэффициенты на матч АПЛ

4 сентября состоится матч 3-го тура чемпионата Англии по футболу «Ипсвич» — «Ливерпуль». Игра пройдёт в Ипсвиче на стадионе «Портман Роуд». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Ливерпуля» предлагается с коэффициентом 1.64. Победа «Ипсвича» оценивается коэффициентом 5.00. Ничейный исход можно найти в линии за 4.65.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.45, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.59. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.63.