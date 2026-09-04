15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Ипсвич» — «Ливерпуль»: ставки и коэффициенты на матч АПЛ

«Ипсвич» — «Ливерпуль»: ставки и коэффициенты на матч АПЛ
Комментарии

4 сентября состоится матч 3-го тура чемпионата Англии по футболу «Ипсвич» — «Ливерпуль». Игра пройдёт в Ипсвиче на стадионе «Портман Роуд». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Англия — Премьер-лига . 3-й тур
04 сентября 2026, пятница. 22:00 МСК
Ипсвич Таун
Ипсвич
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Ливерпуля» предлагается с коэффициентом 1.64. Победа «Ипсвича» оценивается коэффициентом 5.00. Ничейный исход можно найти в линии за 4.65.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.45, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.59. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.63.

Материалы по теме
«Ипсвич» — «Ливерпуль». Все в атаку!
«Ипсвич» — «Ливерпуль». Все в атаку!
Комментарии