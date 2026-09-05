Названы шансы ЦСКА отобрать очки у «Зенита» в Санкт-Петербурге

5 сентября состоится матч 7-го тура чемпионата России «Зенит» — ЦСКА. Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток запланирован на 16:30 мск.

Букмекеры считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 1.49. Победа ЦСКА оценивается коэффициентом 6.80. Ничейный исход можно найти в линии за 4.45.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.93, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.93. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.10.