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Названы шансы ЦСКА отобрать очки у «Зенита» в Санкт-Петербурге

Названы шансы ЦСКА отобрать очки у «Зенита» в Санкт-Петербурге
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5 сентября состоится матч 7-го тура чемпионата России «Зенит» — ЦСКА. Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток запланирован на 16:30 мск.

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Букмекеры считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 1.49. Победа ЦСКА оценивается коэффициентом 6.80. Ничейный исход можно найти в линии за 4.45.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.93, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.93. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.10.

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  • 5 сентября 2026
  • 06:39