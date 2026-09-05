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«Локомотив» — «Трактор»: стал известен фаворит первого матча сезона КХЛ

«Локомотив» — «Трактор»: стал известен фаворит первого матча сезона КХЛ
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5 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» — «Трактор». Игра пройдёт в Ярославле на «Арене-2000». Стартовое вбрасывание запланировано на 13:00 мск. Именно этой встречей откроется новый сезон КХЛ.

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Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Локомотива» предлагается с коэффициентом 1.92. Победа «Трактора» оценивается коэффициентом 3.38. Ничейный исход и овертайм можно найти в линии за 4.20.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 5.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.53, а тотал больше 5.5 шайбы — с коэффициентом 2.45.

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