«Локомотив» — «Трактор»: стал известен фаворит первого матча сезона КХЛ

5 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» — «Трактор». Игра пройдёт в Ярославле на «Арене-2000». Стартовое вбрасывание запланировано на 13:00 мск. Именно этой встречей откроется новый сезон КХЛ.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Локомотива» предлагается с коэффициентом 1.92. Победа «Трактора» оценивается коэффициентом 3.38. Ничейный исход и овертайм можно найти в линии за 4.20.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 5.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.53, а тотал больше 5.5 шайбы — с коэффициентом 2.45.