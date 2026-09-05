Букмекеры оценили шансы Кудашова победить «Динамо» с «Автомобилистом»

5 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «Динамо» Москва. Игра пройдёт в Екатеринбурге. Стартовое вбрасывание запланировано на 14:30 мск. Встреча станет первым матчем нового сезона для обеих команд.

Главный тренер уральцев Алексей Кудашов ранее работал в «Динамо».

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Автомобилиста» предлагается с коэффициентом 2.30. Победа московского «Динамо» оценивается коэффициентом 2.66. Ничейный исход и овертайм можно найти в линии за 4.21.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 5.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.61, а тотал больше 5.5 шайбы — с коэффициентом 2.28.