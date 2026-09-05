«Крылья Советов» — «Краснодар»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ в Самаре

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Крылья Советов» — «Краснодар».

Ставка: «Крылья Советов» не проиграют» за 2.22.

«7-й тур РПЛ открывается матчем в Самаре. «Краснодар», который пока ещё ни разу не терял очки в нынешнем чемпионате, шесть побед из шести, да и в Кубке здорово команда выглядит, сыграет против самарских «Крыльев». «Крылья» с приподнятым настроением будут принимать краснодарцев, потому что сами выиграли в Кубке у «Балтики». Да, победили в серии пенальти, но ничего не пропустили от «Балтики» в гостях, а это уже неплохое достижение, ещё и взяли своё в послематчевой серии.

«Крылья» в целом неплохо смотрятся последние игры: три мяча забили «Акрону», три мяча забили «Ахмату». Пока подвешенная ситуация у Ивана Олейникова: пока он остаётся игроком «Крыльев», сейчас он в очень неплохой форме. И не просто так разговоры ведутся вокруг его персоны, не только относительно «Локомотива», ещё и «Краснодар» подключился. В общем, мне кажется, наверняка что-то интересное Булатов придумает на эту встречу. И учитывая и вспоминая победы «Краснодара», добытые до матча в Самаре, а всё это было очень на тоненького, подоходный налог, компенсацию с этих удачных встреч команде Мусаева придётся заплатить. Где-то «Краснодару» всерьёз сопутствовала удача.

Думаю, что здесь «Краснодар» тормознёт. Я бы рассмотрел, может быть, лобовую ничью в этом матче за коэффициент выше «тройки». Либо просто можно взять «Крылья Советов» не проиграют» за 2.22», — приводит слова Генича «РБ Спорт».