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«Зенит» — ЦСКА: прогноз Владислава Радимова на матч РПЛ

«Зенит» — ЦСКА: прогноз Владислава Радимова на матч РПЛ
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Известный футболист и тренер Владислав Радимов дал прогноз на матч «Зенит» — ЦСКА.

Ставка: победа «Зенита» с форой (-1.5) за 2.56.

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05 сентября 2026, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сейчас важно внимательно смотреть на то, что происходит с ЦСКА. В последние 30 минут практически в каждом матче команда устаёт, особенно это было заметно в Ростове, где из них практически выпустили воздух.

«Зенит» со «Спартаком» тоже смотрелся не очень, но в концовке, если искать что-то позитивное, добавил. С «Факелом» тоже добавил. Встречу с Махачкалой на Кубок команда уже провела цельно весь матч. Я думаю, физически «Зенит» готов лучше. Это раз.

Второе. «Зенит» более приспособлен к матчам, когда надо добывать очки любой ценой. Это два. Полная «Газпром Арена». Это три. Самое главное — травма Кисляка. Даже если он и выйдет, всё равно у него не будет игрового ритма.

Так вот что я думаю: «Зенит» минус 1.5. Прямо нарисовано. «Зенит» класснее во всех линиях, мощнее и физически крепче. Второй вариант прогноза — гол в последние 10 минут матча. ЦСКА раскроется, «Зенит» будет вести в счёте, и «Зенит» забьёт ещё», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

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