«Зенит» — ЦСКА: прогноз Павла Погребняка на матч чемпионата России

Известный в прошлом футболист Павел Погребняк дал прогноз на матч «Зенит» — ЦСКА.

Ставка: ТБ 2.5 за 1.81.

«Зенит» — ЦСКА, 7-й тур РПЛ, «Газпром Арена». «Зенит» отстал от лидера уже на шесть очков. Больше ошибаться нельзя. В прошлой игре команда чудом обыграла «Факел». Пенальти спас на 92-й минуте. Явно не хватает креатива в нападении и достаточного количества моментов в чужой штрафной.

В этом матче «Зенит» должен подтвердить свои чемпионские амбиции и приблизиться к «Краснодару». Что касается гостей, то они прибавили в атакующих действиях и теперь действительно выглядят опасно. За последние две игры забили пять мячей. К сожалению, такой подход приводит к проблемам в обороне. Пропустили также четыре.

Выходить против «Зенита», не исправив проходной двор в обороне, будет очень рискованно. Думаю, игра будет яркой, и очередное столичное дерби нас не разочарует. Моя ставка — тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.81», — приводит слова Погребняка «РБ Спорт».