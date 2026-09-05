«Зенит» — ЦСКА: ставка Александра Мостового на матч РПЛ

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч «Зенит» — ЦСКА.

Ставка: победа «Зенита» за 1.60.

«Здесь, думаю, небольшой фаворит всё-таки «Зенит», потому что играет дома. На «Газпром Арене» всегда непросто любому сопернику, тем более в таком матче. «Зенит» после всех этих разговоров, после своих осечек и непростого начала сезона обязан выходить собранным и показывать, что он по-прежнему претендует на самые высокие места.

По ЦСКА мы видим: вроде бы неплохо выступает команда, идёт рядом и очки набирает, но всё равно есть какие-то проблемки. То не могут выиграть, то играют вничью, то вроде обыгрывают, но без ощущения, что всё у них спокойно и уверенно. Поэтому сказать, что ЦСКА сейчас прямо сильнее и должен забирать такой матч, я не могу.

Понятно, что игра будет тяжёлая. ЦСКА умеет терпеть, закрываться и наказывать за ошибки, и против «Зенита» всегда будет особая мотивация. В таких матчах один стандарт, один пенальти или отскок могут всё решить. Тем более мы видим, как сейчас вообще чемпионат идёт: фавориты не всегда спокойно забирают своё.

Но всё-таки «Зенит» дома для меня ближе к победе. Может, им где-то и фартанёт с пенальти, которые сейчас назначают, но это тоже часть футбола. После такого начала сезона команде надо забирать своё. Думаю, будет победа «Зенита» где-то со счётом 2:1», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».