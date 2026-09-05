«Ростов» — «Факел»: ставка Михаила Моссаковского на игру чемпионата России

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч «Ростов» — «Факел».

Ставка: ТБ 1.5 ЖК «Ростова» за 1.74.

«У «Ростова» явный недобор по очкам. Пять очков после шести сыгранных матчей — это мало, и я бы сказал, что даже меньше, чем команда заслуживает. В последних играх ростовчане выглядят совсем не безнадёжно. Да, в РПЛ было поражение от «Краснодара», но «Ростов» цеплялся как мог. До этого — крупное поражение в Грозном, хотя и там команда явно не наиграла на минус три по счёту. Ростовчане очень здорово провели концовку и были близки к тому, чтобы забить ещё один или даже два мяча.

Плюс «Ростов» очень хорошо провёл второй тайм кубкового матча с ЦСКА. Победа над армейцами должна добавить команде уверенности, потому что после перерыва ростовчане выдали сильный отрезок — в том числе с точки зрения физики. Что касается «Факела», у воронежцев на три очка меньше. При удачном стечении обстоятельств они могут нагнать «Ростов» в таблице, хотя я в это верю слабо. Да, «Факел» усиливается, подписал Кокшарова, и это может дать эффект, но не думаю, что прямо в этой конкретной игре.

Несмотря на все сложности, «Ростов» для меня — фаворит. Думаю, команда начнёт добирать свои очки уже в ближайших матчах, в том числе, скорее всего, с «Факелом». Да, проблем много — и финансовых, и управленческих, и игровых. Но дома, в матче с прямым конкурентом из нижней части таблицы, «Ростову» нужно ложиться костьми, чтобы добиться положительного результата. Победа над «Родиной» пока остаётся единственной для команды в РПЛ, и эту серию необходимо переламывать. Конечно, костьми будет ложиться и «Факел». Поэтому эмоций должно хватить, в том числе с точки зрения карточек.

Судит Алексей Сухой, у которого средний показатель высокий — около пяти жёлтых за игру на последнем отрезке, плюс у него регулярно случаются всплески с большим количеством предупреждений. «Ростов» играет агрессивно, высоко, интенсивно, с большим объёмом единоборств. В этом сезоне РПЛ почти в каждом матче ростовчане получали минимум две жёлтые карточки, и такая важная игра должна быть ближе к общему знаменателю. Поэтому индивидуальный тотал «Ростова» больше 1.5 жёлтой карточки выглядит хорошим вариантом», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».