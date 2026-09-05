«Атлетик» — «Атлетико»: прогноз Константина Генича на матч Ла Лиги

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Атлетик» — «Атлетико».

Ставка: ТМ 2.5 за 1.95.

«Идёт 4-й тур чемпионата Испании, и пока «Атлетико» Мадрид не проигрывает: две победы, одна ничья. А баски свою первую победу наконец-то одержали в последнем туре, обыграв на выезде «Сельту» со счётом 2:0. До этого было поражение от «Барселоны» и неожиданное домашнее поражение от «Севильи», но понятно, по каким причинам. Там было раннее удаление игрока Бильбао.

Что можно сказать про нынешний матч и текущее состояние команд? Я посмотрел статистику последних матчей между этими коллективами именно в Бильбао, и, по-моему, в пяти играх замечательно прослеживается тенденция, что можно попробовать рассмотреть вариант «обе забьют — нет», потому что были минимальные победы Бильбао против Мадрида, и «Атлетико» выигрывал не так давно тоже на старте чемпионата на выезде со счётом 1:0. Поэтому как вариант рассмотрите «обе забьют — нет» в этом матче за коэффициент 2.14, но я бы остановился на варианте тотал меньше 2.5.

И те и другие вкатываются ещё в сезон, у Бильбао уже было домашнее поражение от «Севильи», а чтобы Бильбао позволил себе два матча подряд дома проиграть, ну, это прямо уж слишком. И мне кажется, здесь определённый акцент на оборону у Терзича должен быть. Тренер прогрессивный, тренер интересный, хоть и два года был простой, ждал, видимо, когда же его пригласят в Бильбао. Пока он что-то думает, придумывает, экспериментирует, в основном использует схему 4-2-3-1, но против этого «Атлетико» будет очень тяжело что-то оригинальное придумать.

Симеоне, сами понимаете, прожжённый волк, всё прекрасно знает, всё прекрасно просчитывает. И если свою правильную волну «Атлетико» Мадрид поймает в атаке, Баэна на старте просто в огне, шикарно играет, шикарные голы забивает, то вполне «Атлетико» Мадрид может увезти победу, но я думаю, что эта победа будет в матче, где будет немного забитых мячей. «Атлетико» подписал Джонатана Дэвида, как мы знаем, из «Ювентуса» в последний день трансферного окна, не исключено, что в этом матче он дебютирует.

В общем, небольшой фаворит для меня — «Атлетико» Мадрид, но здесь не буду никому отдавать предпочтение. Всё-таки мне кажется, лучше сыграть на тотал в этой встрече, и мой прогноз на матч «Атлетик» Бильбао — «Атлетико» Мадрид: тотал меньше 2.5 за 1.95. Хотите, можете подстраховаться и взять тотал меньше 3 за коэффициент 1.55-1.6, наверное, это будет выглядеть понадёжнее для экспресса, кажется, пойдёт», — приводит слова Генича «РБ Спорт».