«Локомотив» — «Трактор»: прогноз Романа Габдрафикова на матч КХЛ

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Локомотив» — «Трактор».

Ставка: победа «Локомотива» и его тотал больше 2.5 за 2.07.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 05 сентября 2026, суббота. 13:00 МСК Локомотив Ярославль Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Новый сезон КХЛ стартует необычно: впервые за много лет без Кубка Открытия. Алексей Морозов объяснял это тем, что сам трофей не всегда воспринимался командами как что-то по-настоящему статусное: игроки готовятся прежде всего к Кубку Гагарина, а болельщики хотят сразу увидеть большой хоккей в разных городах. Поэтому вместо одного матча открытия у нас сразу полноценный игровой день.

И для «Локомотива» это всё равно очень важный старт. Двукратный чемпион начинает сезон дома, при своих болельщиках, уже с Дмитрием Квартальновым во главе. Команда сохранила чемпионский костяк, добавила Фьоре и Фальковского, а по предсезонке видно, что даже в разных составах ярославцы всё равно остаются очень взрослой и системной командой.

Да, на Кубке Блинова «Локомотив» не всегда выглядел ярко, но результат делал: победил «Нефтехимик», «Сибирь», «Северсталь» и забрал турнир. Были и молодые, и лидеры, и большинство с Радуловым, и привычный порядок. В этом, собственно, сила Ярославля: они могут быть не идеальными, но почти всегда знают, как доводить такие матчи до нужного результата.

«Трактор» пока выглядит более сложной историей. Команда после неудачного прошлого сезона ушла в перестройку, сменила состав, потеряла ряд важных игроков и только собирает новую конструкцию. На предсезонке челябинцы тоже не выглядели стабильными: были поражения от «Салавата», «Металлурга», «Лады», тяжёлая победа над «Амуром».

Жду очень заряженный «Локомотив». Для Квартальнова важно начать с победы, для команды — сразу показать, что чемпионский статус никуда не делся. Просто П1 оценивается низковато, поэтому добавляю индивидуальный тотал: дома «Локомотив» должен не только выиграть, но и забросить минимум три шайбы», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».