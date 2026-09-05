«Автомобилист» — «Динамо» Москва: прогноз Артура Хайруллина на игру КХЛ

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч «Автомобилист» — «Динамо» Москва.

Ставка: ТМ 5 за 1.72.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 05 сентября 2026, суббота. 14:30 МСК Автомобилист Екатеринбург Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Автомобилист» сделал большую ставку на предстоящий сезон. Насколько мне известно, от его результатов сильно зависит будущее клуба. На расходы не поскупились, выкупив более чем за 100 млн у «Спартака» Адама Ружичку и подписав крупные контракты с Барабановым, Карпухиным, Кадейкиным, Гроссом и Клэгом. Вот только никакой гарантии даже выхода в полуфинал такие траты дать не могут.

Московское «Динамо» за межсезонье сильно изменилось, заметно став мускулистее и крепче. Виден подход нового главного тренера Леонида Тамбиева. Латвийский специалист получил большой шанс в топ-клубе после работы с «Адмиралом» и наверняка отнесётся к нему трепетно. Известный своим авторитарным нравом тренер с годами стал чуть мягче и терпимее, но от своей философии не ушёл. Состав у него под рукой очень приличный, так что сезон покажет, насколько Тамбиев готов к новому статусу.

Особую интригу встрече «Автомобилиста» и «Динамо» на старте сезона придаёт то, что это первая игра Алексея Кудашова на посту главного тренера уральцев, и сразу против своей бывшей команды. Не думаю, что игра будет результативной — если в предсезонке команды могли играть открыто, то теперь начались серьёзные матчи. Ставлю на тотал меньше 5», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».