«Спартак» — «Торпедо»: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ в Москве

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч «Спартак» — «Торпедо».

Ставка: ТБ 5.5 за 1.87.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 05 сентября 2026, суббота. 17:00 МСК Спартак Москва Не начался Торпедо Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

«В Москве снова сойдутся две команды, которые давно забыли, что хоккей бывает скучным. Прошлый сезон подарил нам их очные встречи, которые больше напоминали перестрелки, чем матч КХЛ. Сначала красно-белые устроили камбэк с 0:3 и вырвали победу в овертайме, потом нижегородцы ответили разгромом 6:2, а под занавес регулярки команды и вовсе выдали триллер с девятью шайбами на двоих. И это при том, что играли они вроде бы «на результат».

Сейчас стартует новый сезон, а значит, оборона у обеих команд ещё сырая, вратари только вкатываются, зато атакующие звенья уже успели соскучиться по голам. Спартаковцы при своих трибунах понесутся вперёд с первых секунд — это их фирменный стиль последних лет: много бросков, активные крайние нападающие, постоянное давление на пятаке. Торпедовцы даже не подумают отсиживаться в обороне — они сами будут искать счастья в чужой зоне, благо скоростных молодых игроков у них с избытком.

Ожидать, что эта встреча превратится в закрытый матч с парой голов — значит, не знать эти команды. Даже в сентябре, когда игровые связи только налаживаются, «Спартак» и «Торпедо» вряд ли изменят своим привычкам. Скорее наоборот: пока защитники не до конца понимают друг друга, а вратари не поймали кураж, шайбы будут залетать пачками. Не удивлюсь, если уже к середине второго периода счёт будет 3:3, а дальше начнётся самое интересное — игра на встречных курсах, удаления, большинство и обязательный нерв в концовке.

Такой матч редко заканчивается в основное время с сухим счётом. Команды слишком похожи по духу, чтобы одна из них спокойно довела дело до победы. Здесь либо будет голевая перестрелка с итоговым перевесом в одну-две шайбы, либо — и это очень вероятно — сценарий дойдёт до овертайма, потому что уступать никто не захочет, а силы к 60-й минуте окажутся равны. Жду, что будет заброшено минимум шесть шайб на двоих», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».