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«Динамо» — «Спартак»: стал известен фаворит дерби

«Динамо» — «Спартак»: стал известен фаворит дерби
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6 сентября состоится встреча 7-го тура чемпионата России «Динамо» — «Спартак». Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Стартовый свисток запланирован на 18:30 мск.

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Букмекеры считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Спартака» предлагается с коэффициентом 2.28. Победа «Динамо» оценивается коэффициентом 2.90. Ничейный исход можно найти в линии за 3.65.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.11, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.76.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.63. Гол в каждом тайме идёт за 1.70.

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