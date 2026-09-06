«Динамо» — «Спартак»: стал известен фаворит дерби

6 сентября состоится встреча 7-го тура чемпионата России «Динамо» — «Спартак». Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Стартовый свисток запланирован на 18:30 мск.

Букмекеры считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Спартака» предлагается с коэффициентом 2.28. Победа «Динамо» оценивается коэффициентом 2.90. Ничейный исход можно найти в линии за 3.65.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.11, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.76.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.63. Гол в каждом тайме идёт за 1.70.