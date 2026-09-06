Названы шансы «Локомотива» прервать серию неудач в матче с «Балтикой»

6 сентября состоится встреча 7-го тура РПЛ «Балтика» — «Локомотив». Игра пройдёт в Калининграде на стадионе «Ростех Арена». Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Балтики» предлагается с коэффициентом 2.28. Победа «Локомотива» оценивается коэффициентом 3.23. Ничейный исход можно найти в линии за 3.45.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.78, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.06. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.80.