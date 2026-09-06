ЦСКА выиграл у «Зенита» в Санкт-Петербурге. Зашёл коэффициент 22.0

Состоялся матч 7-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027, в котором играли «Зенит» и ЦСКА. Победу со счётом 2:1 одержали армейцы.

На 45+8-й минуте Иван Обляков реализовал пенальти и вывел москвичей вперёд. На 84-й минуте Александр Соболев вернул равенство на табло. Победный гол забил Обляков на 90+8-й минуте.

После этой игры «Зенит» с 12 очками располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства, ЦСКА находится на втором месте, у команды 15 очков.

Букмекеры считали ЦСКА явным аутсайдером, принимая ставки на победу красно-синих с коэффициентом 6.80: выигрыш с 1000 рублей составил бы 6800 рублей. Успех «Зенита» шёл за 1.49, ничья — за 4.45.

На тотал больше 2.5 гола давали 1.93, на «обе забьют» — 2.10, на точный счёт 2:1 в пользу ЦСКА — 22.0.