«Арсенал» — «Челси»: стал известен фаворит центрального матча АПЛ

6 сентября состоится встреча 3-го тура чемпионата Англии «Арсенал» — «Челси». Игра пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 18:30 мск.

Букмекеры считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 1.69. Победа «Челси» оценивается коэффициентом 5.30. Ничейный исход можно найти в линии за 3.95.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.92, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.96. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.88.