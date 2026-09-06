«Оренбург» — «Акрон»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Оренбург» — «Акрон».

Ставка: победа «Оренбурга» за 1.80.

«Оренбург» у себя дома на синтетике будет принимать «Акрон», бедный «Акрон». Огромное количество футболистов у тольяттинцев выбыли из строя — у кого вирус, у кого травмы, у кого там потягивает, у кого там побаливает. И это, конечно, большая проблема для Срджана Благоевича. Да, «Акрон» неплохо сыграл на неделе в Кубке, вничью 0:0 с «Локомотивом» и выиграл в серии пенальти, но потеря Беншимола — это очень серьёзно. Вроде ненадолго выбыл, должен будет вернуться в скором времени. Но, судя по всему, эту игру он пропустит. Да, вернётся Тедич, но всё равно, мне кажется, потери могут здесь повлиять на действия «Акрона» в матче с бегущим, очень хорошо прессингующим и очень хорошо чувствующим преимущество своего поля «Оренбургом».

У «Оренбурга» много ничьих, но всего лишь одно поражение в нынешнем сезоне в РПЛ — от «Зенита». И игра у Ахметзянова очень приятная, очень динамичная, очень агрессивная. Думаю, что под этой агрессией «Акрон» не выстоит.

Поэтому в этой паре моё предпочтение всё-таки падает в сторону оренбуржцев. «Оренбург» играет дома, на привычном для себя искусственном газоне. Победа «Оренбурга» за 1.8 — мой прогноз», — приводит слова Генича «РБ Спорт».