«Динамо» Мх — «Родина»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ в Каспийске

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Динамо» Мх — «Родина».

Ставка: обе забьют за 1.90.

«Махачкалинское «Динамо» у себя в Каспийске после серии неудач сыграет домашний матч с «Родиной». Там, где «Родина», там всегда весело, там всегда много забитых мячей. «Родина» ярко играет в атаке, но абсолютно безалаберно, где-то даже порой беспредельно играет в обороне, очень многое позволяя сопернику. Я думаю, что этот матч не будет выбиваться из общего ритма Хуана Диаса и его команды, поэтому наверняка в атаке что-то «Родина» придумает. Но оборона опять где-то даст изъян, сбой. И Махачкала вполне может этим воспользоваться.

Махачкалинцы неплохо играли против Казани, но уступили 1:3, неплохо играли в целом, хотя по счёту так и не скажешь. С «Зенитом» 0:3 проиграли, но там был абсолютно смешанный состав. Сейчас матч чемпионата после серии не самых удачных игр. Дома Махачкала, конечно, постарается реабилитироваться, но я не уверен, что динамовцы фавориты, что «Динамо» обязательно этот матч выиграет. Я уверен, что должны быть голы.

Мой прогноз — обе забьют за 1.90», — приводит слова Генича «РБ Спорт».