«Динамо» Мх — «Родина»: прогноз Михаила Моссаковского на матч чемпионата России

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч «Динамо» Мх — «Родина».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.99.

«Ещё раз отмечаем, что при Вадиме Евсееве махачкалинское «Динамо» меняется. Это уже другая команда — с другими игровыми принципами и приоритетами. Обратите внимание, что Махачкала стала значительно больше забивать: за первые шесть туров уже 10 мячей. Это на два гола больше, чем команда забила за всю первую часть прошлого сезона, когда за 18 туров у неё было восемь. Разница очень заметная.

При этом всё уже не так сильно завязано на единоборства. Показательная деталь: махачкалинское «Динамо» — последняя команда лиги по проценту выигранных верховых единоборств. То есть команда Евсеева перестраивается и становится более играющей, более результативной и менее зависимой от прежней силовой модели. И на фоне такой Махачкалы «Родина» выглядит очень удобным соперником для результативного сценария.

«Родина» — самая пропускающая оборона этого чемпионата: 17 мячей за первые шесть туров. Это очень много. Команда разбалансирована, плохо обороняется, это заметно и по результатам, и по игре. Думаю, в Каспийске ошибки «Родины» тоже никуда не денутся. А нынешнее «Динамо» Махачкала — это уже скорее «верховая» команда: за шесть туров чемпионата был только один «низ», против «Краснодара». Здесь соперник совсем другого уровня и совсем другой надёжности.

Поэтому мне кажется странным, что в линии такой большой перекос в сторону «низовых» вариантов. Классический тотал больше 2.5 оценивается хорошо, хотя Махачкала пробивала «верх» в пяти турах из шести, а «Родина» пропускает пачками. Да, «Динамо» может играть осторожнее, но против такого соперника у команды Евсеева должны быть возможности. Поэтому здесь интересно идти в противоход линии и брать тотал больше 2.5», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».