«Динамо» — «Спартак»: прогноз Константина Генича на дерби в РПЛ

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Динамо» — «Спартак».

Ставка: тотал «Спартака» больше 1.5 за 2.11.

Динамо» — «Спартак». Сандро Шварц против Хуана Карлоса Карседо — должно быть любопытно и интересно, потому что «Динамо» сейчас набирает ход.

Обе команды на неделе в Кубке забили по три мяча. Правда, «Спартак» играл в среду вечером, а «Динамо» — в четверг вечером, а очный матч пройдет в воскресенье. У «Динамо» времени на восстановление меньше, но с учётом состава в игре против «Ахмата» изменений будет более чем достаточно, так что это не аргумент. «Спартак» тоже играл не сказать чтобы близким к основному составом, но многие футболисты получили игровое время.

«Динамо» набирает ход, а «Спартак» сейчас тоже на ходу. Да, кто-то скажет, что «Спартак» ничего не смог сделать с «Оренбургом», но «Оренбург» навязал очень неудобный и некомфортный футбол. Было 29 фолов, 8 жёлтых карточек. «Спартак» как будто не подстроился под такой стиль игры, и отсутствие Барко в таком футболе ощущалось очень сильно. Сейчас Барко вернётся: он переборол вирус, получил необходимый отдых в кубковом матче и в игре с «Динамо» появится на поле.

Хоть это и выездной матч для «Спартака», Карседо, как мне кажется, вообще не делит матчи своей команды на домашние и выездные. «Спартак» играет от себя, очень агрессивно. Динамовцам второй тур подряд предстоит провести в дерби. Но если против «Локомотива» это была встреча с командой, которая сейчас ходит на костылях, то против «Спартака» — совсем другая история. Это выстроенная, быстрая, мобильная, очень интенсивная и энергичная команда, которая может доставить динамовцам немало проблем. Я думаю, что эти проблемы у «Динамо» будут.

Мой прогноз на матч «Динамо» — «Спартак» — верю в лихую атаку «Спартака» и в то, что оборона «Динамо» пока ещё не так уверена в своих силах и не так выстроена, как того бы хотелось Шварцу. Поэтому прогноз такой: индивидуальный тотал московского «Спартака» больше 1.5 за коэффициент 2.11», — приводит слова Генича «РБ Спорт».