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«Динамо» — «Спартак»: прогноз Владислава Радимова на матч 7-го тура РПЛ

«Динамо» — «Спартак»: прогноз Владислава Радимова на матч 7-го тура РПЛ
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Известный футболист и тренер Владислав Радимов дал прогноз на матч «Динамо» — «Спартак».

Ставка: победа «Динамо» за 2.90.

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06 сентября 2026, воскресенье. 18:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Первая ставка — чистая победа «Динамо». Мне кажется, на своём поле команда сейчас прибавит и должна провести лучший матч. В соперниках «Спартак», который ни против «Оренбурга», ни против «Родины» не выглядел цельной командой в обороне.

«Динамо» классом гораздо выше и «Оренбурга», и «Родины», поэтому их должно прорвать. Думаю, на данном этапе «Динамо» сильнее «Спартака» в плане прогресса.

И я жду быстрый гол в матче, команды не будут отсиживаться с самого начала. Первый мяч случится с первой по 27-ю минуту», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

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