«Динамо» — «Спартак»: прогноз Павла Яковлева на игру чемпионата России в Москве

Известный в прошлом футболист Павел Яковлев дал прогноз на матч «Динамо» — «Спартак».

Ставка: тотал больше 5 угловых «Спартака» за 2.12.

«Динамо» выиграло последние три матча и, конечно, чувствует уверенность. Любая победа добавляет мотивации двигаться дальше и стабилизировать ситуацию с набранными очками, независимо от того, играет команда в чемпионате России или в Кубке. Сейчас «Динамо» набрало хороший ход. Матч с «Локомотивом» получился тяжелейшим по качеству игры: и с одной, и с другой стороны не всё было хорошо, но 11-метровый удар решил исход встречи, и «Динамо» выиграло 1:0. Дальше был матч с «Родиной», получился камбэк: «Родина» повела в счёте, но я бы не сказал, что «Динамо» показывает космический уровень футбола, хотя очки это приносит. Последний матч в Кубке с «Ахматом» «Динамо» провело гораздо увереннее и заслужило победу с крупным счётом 3:0.

Что касается «Спартака», после победы над «Зенитом» говорили, что команда вот-вот будет бороться за чемпионство, но затем случилась осечка с «Оренбургом». По моему мнению, это произошло из-за того, что команда была эмоционально просажена после матча с «Зенитом»: когда выходишь в таком настроении, любая команда может наказать, что и произошло. В целом «Оренбург» оборонялся весь матч, и единственная ошибка привела к забитому мячу. Во втором тайме «Спартаку» пришлось добавлять обороты и спасать ничью, что красно-белые и сделали.

Ещё был матч с «Родиной» в Кубке. Первый тайм мне не особо понравился, а во втором команда включила дополнительные скорости и почувствовала уверенность. При этом стоит отметить, что в этих двух матчах не было Барко и Литвинова. Желаем им крепкого здоровья и скорейшего возвращения. Это два очень важных игрока для «Спартака». Литвинов в центре поля всё цементировал, даже забивал важные мячи, и в борьбе он очень хорош. Пруцев играет вместо него, но ему нужно набрать немного уверенности. Во втором тайме он отдал потрясающую передачу на Солари, который тоже красиво забил. Но в целом с игровым временем приходит уверенность, поэтому я не сомневаюсь, что Пруцев с Умяровым будут цементировать центр поля в матче с «Динамо».

Также жду, что Барко после бронхита восстановится и примет участие в этой игре. Для «Спартака» это огромный плюс, и от команды жду максимальной мотивации. Очки потеряны с «Оренбургом», поэтому нужно выигрывать.

Первый прогноз — индивидуальный тотал больше 5 угловых «Спартака» за коэффициент 2.12. Здесь посмотрим на последние четыре матча между этими командами: в играх «Спартак» — «Динамо» и «Динамо» — «Спартак» красно-белые эту статистику пробивают уверенно. Коэффициент неплохой, тем более при наличии Барко фланги будут смотреться более активно и интересно: это и Маркиньос, и Солари. Также Жедсон будет подключаться, я не сомневаюсь, что он будет играть в этом матче на фланге. Поэтому думаю, что этот прогноз должен зайти максимально уверенно», — приводит слова Яковлева «РБ Спорт».