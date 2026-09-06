«Динамо» — «Спартак»: прогноз Александра Мостового на игру РПЛ 6 сентября

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч «Динамо» — «Спартак».

Ставка: ничья за 3.44.

«Ещё один интересный матч, непредсказуемый. «Динамо» вроде бы сейчас неплохо выглядит, потому что начало выигрывать. После того что происходило в начале сезона, вроде бы все немного успокоились: появились результаты, команда стала увереннее, и уже нет такого ощущения, что всё разваливается.

Но дерби со «Спартаком» — это совсем другая история. Здесь уже не так важно, кто как сыграл неделю назад. Такие матчи живут отдельно: эмоции, борьба, давление, болельщики и принципиальность. «Динамо» играет дома, и это, конечно, плюс, но против «Спартака» одного домашнего поля мало.

«Спартак» вообще начал сезон нормально. Где-то есть вопросы и могли взять больше очков, но в целом команда вверху, борется и показывает характер. У них есть футболисты, которые могут решить эпизод, есть скорость, атака и давление. Поэтому говорить, что «Динамо» сейчас прямо фаворит, я бы тоже не стал.

Для меня здесь всё очень ровно. «Динамо» прибавило и поймало результат, «Спартак» тоже в порядке и точно будет играть на победу. Но в таких дерби часто получается так, что никто не хочет рисковать лишний раз. Поэтому, скорее всего, будет ничейный результат — где-то 1:1 или 2:2», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».