«Динамо» — «Спартак»: ставка Романа Павлюченко на матч чемпионата России в Москве

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч «Динамо» — «Спартак».

Ставка: победа «Спартака» за 2.50.

«Динамо» играет дома, и команда в этом сезоне начала неплохо. У них 10 очков, у «Спартака» — 13, то есть разница небольшая. Видно, что «Динамо» с каждой игрой становится лучше. В первых турах команда выглядела чуть вяло, но потом набрала ход, стала прибавлять и сейчас физически смотрится хорошо на протяжении всей игры.

«Спартак» тоже на ходу и очень хорошо начал чемпионат. Команда преобразилась: много создаёт, быстро выходит в атаку, реализует моменты и много забивает. Да, с «Оренбургом» по результату получилось неудачно, но по игре всё равно видно, что у красно-белых есть движение, скорость и агрессия впереди. Зобнин сейчас хорошо смотрится как капитан, а вся атака «Спартака» выглядит быстрой и резкой.

Но «Спартаку» будет очень тяжело на выезде, тем более это дерби, а в дерби всегда всё примерно равное. Здесь не будет простой игры ни для одной команды. Кому больше повезёт, кто лучше реализует свой момент — тот и выиграет. Но почему-то мне кажется, что «Спартак» этот матч заберёт. Это будет тяжёлая победа, скорее всего, с разницей в один мяч — 1:0 или 2:1.

«Динамо» будет непросто сдерживать быстрые атаки. Думаю, «Спартак» постарается выбегать в свободные зоны и использовать свои моменты. Матч получится равным и тяжёлым, но сейчас красно-белые для меня выглядят немного сильнее. Поэтому я бы отдал предпочтение победе «Спартака», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».