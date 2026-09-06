«Балтика» — «Локомотив»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ в Калининграде

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Балтика» — «Локомотив».

Ставка: 2-3 гола в матче за 1.90.

«Балтика» Андрея Талалаева, дисквалифицированного Андрея Талалаева, он опять будет смотреть матч с трибуны, дома будет принимать московский «Локомотив». Пока на этой неделе не было никаких полноценных трансферов, связанных с «Локомотивом», только слухи по Олейникову, только слухи по Титкову. Но вот Мостового взяли в аренду. То, что «Локомотив» показал в Кубке с «Акроном», просто печаль. Это была абсолютно неудачная, ну, позорная, наверное, нет, но очень неудовлетворительная игра команды Михаила Галактионова. Команда подавлена, действительно. Серия без побед гнетёт футболистов, ситуация гнетёт. И 14-е место в турнирной таблице — это, конечно, сильно прибивает эмоциональный фон внутри команды. Вряд ли что-то кардинально может сейчас измениться, тем более против такого соперника, как «Балтика».

Если «Балтика» с правильным отношением отнесётся к «Локомотиву», с правильным отношением подойдёт к этой игре, то гостям несдобровать. Хотя последний матч с «Динамо» «Локомотив» в плане организации провёл в целом неплохо, но количество брака, количество ошибок, конечно, зашкаливающее. И если, может быть, по статистическим данным всё смотрелось неплохо, то чисто визуально «Локомотив» выглядел не очень убедительно.

Но может качнуться в любую сторону. Считаю, что мультиколичество голов на этот матч — оптимальный выбор. «2-3 гола в матче» за 1.9 — мой прогноз. 2:0, 1:1, 2:1 — вот что-то такое жду. 3:0? Ну, всякое может быть, хотя сомневаюсь. «Локомотив», хоть и предсказуем, в определённый момент может и выстрелить. «Балтика» предсказуема, понятна, в целом, конечно, она проиграть в данной ситуации не должна. Поэтому всё-таки «2-3 гола в матче», — приводит слова Генича «РБ Спорт».