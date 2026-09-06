«Балтика» — «Локомотив»: прогноз Михаила Моссаковского на встречу РПЛ 6 сентября

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч «Балтика» — «Локомотив».

Ставка: победа «Балтики» по фолам с форой (-2.5) за 1.85.

«Катастрофическое положение у «Локомотива». Команда находится в зоне стыков, а теоретически после этого тура может опуститься и в зону прямого вылета. Поэтому результат крайне важен. «Локо» пока не одержал ни одной победы — не только в чемпионате, но и в Кубке. И главное здесь даже не таблица, а моральное состояние команды, которое сейчас далеко не на высшем уровне.

У «Балтики» ситуация противоположная. Команда занимает уже привычное место в верхней части таблицы и в случае победы над «Локомотивом» может подняться ещё выше. Моральное состояние команд абсолютно разное. При этом «Балтика» остаётся самой собой: да, в этом сезоне она стала фолить чуть меньше, но всё равно остаётся самой фолящей командой чемпионата России — около 16 нарушений в среднем за игру. И во всех предыдущих шести турах калининградцы обходили соперников по фолам.

Здесь интересна именно фора по фолам. Сейчас победу «Балтики» дают с не самой серьёзной форой (-2.5). Если смотреть предыдущие матчи чемпионата, эту фору калининградцы не пробили только однажды — против «Рубина», где не хватило одного фола. Тогда «Балтика» сфолила на два раза больше, чем казанцы. Во всех остальных матчах сезона команда Талалаева пробивала фору (-2.5) по нарушениям относительно соперника. У «Локомотива» средние показатели по фолам, но команда часто нарушает правила на своей половине поля.

Думаю, Михаил Галактионов постарается такие фолы минимизировать, потому что «Балтика» очень здорово использует стандарты. Поэтому «Локо» может остаться чуть ниже своего обычного показателя, а «Балтика», наоборот, должна быть примерно на своих значениях. В такой логике победа «Балтики» по фолам с форой (-2.5) выглядит удачным вариантом», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».