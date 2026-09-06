«Металлург» — «Амур»: прогноз Романа Габдрафикова на матч КХЛ

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч «Металлург» — «Амур».

Ставка: победа «Амура» с форой (+2) за 1.65.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 06 сентября 2026, воскресенье. 14:30 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Амур Хабаровск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Регулярный чемпионат КХЛ уже стартовал, и в воскресенье матчей будет поменьше, но посмотреть всё равно есть на что. Одна из самых интересных вывесок дня для меня — «Металлург» против «Амура».

Команды совсем недавно уже встречались в Магнитогорске на мемориале Ромазана. Тогда я тоже делал прогноз на этот матч и брал плюсовую фору «Амура» (+2). Логика была простая: хабаровчане очень понравились мне на турнире в Уфе, выглядели цельно, цепко, с хорошим движением, и игнорировать это было неправильно. В итоге «Металлург» вёл, но «Амур» смог сравнять счёт и уступил только за пределами основного времени. Тот прогноз спокойно зашёл.

Вообще «Амур» последние недели живёт в очень непростом графике: Уфа, потом Магнитогорск, потом снова Уфа, теперь снова Магнитогорск. Но при этом команда давно находится в этом часовом поясе, уже адаптировалась, сыграла много матчей и, как мне кажется, хорошо понимает, чего ждать от команды Разина.

Понятно, что «Металлург» здесь — фаворит. Это домашний лёд, статус, победитель прошлого регулярного чемпионата, команда с очень высоким качеством состава. Но низкий коэффициент на победу в основное время — это не тот вариант, за которым хочется идти. А вот «Амур» с форой (+2) выглядит интереснее.

Жду, что «Металлургу» будет непросто. «Амур» на предсезонке показал слишком привлекательный хоккей, чтобы сейчас просто отмахнуться от них и пойти в сторону очевидного фаворита. Хабаровчане умеют цепляться, уже играли с «Магниткой», понимают темп и требования этого соперника. Даже если «Металлург» победит и, например, забросит в пустые ворота при счёте 3:2, мы получим возврат. Поэтому снова иду по пути веры в не разгром «Амура» и беру фору (+2)», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».