«Арсенал» — «Челси»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

Журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч «Арсенал» — «Челси».

Ставка: обе забьют за 1.69.

«Мне кажется, эта игра получится особенно интересной. Это лондонское дерби, но, даже помимо этого, всё говорит о том, что мы должны получить удовольствие от предстоящего матча.

«Арсенал», по сути, начал новый сезон так же, как закончил предыдущий: в стилистике мало что изменилось. Была убедительная победа над «Ковентри» 3:0, победа над «Виллой» в гостях 1:0, причём победный гол на 59-й минуте Сака забил первым ударом в створ в этом матче. О чём это говорит? О том, что «Арсенал» в целом не делает игры открытыми и достаточно использует один шанс, чтобы добиться нужного результата, а потом профессионально засушить игру.

У своих ворот «Арсенал» по-прежнему ничего не позволяет: за два матча соперники наиграли только полгола – по xG им позволили создать 0,54. Так что в случае с «Арсеналом» всё более-менее то же самое, к чему мы привыкли.

А вот «Челси» предстаёт в совершенно ином виде. В новом сезоне это, пожалуй, полная противоположность «Арсеналу» по первым неделям. Ожидалось, что у «Челси» будут проблемы в игре без мяча и не только применительно к последнему рубежу. Санчес уже ушёл, Мартинес пришёл, но дело не только во вратарской позиции, а в целом в принципах игры и в том, что многое предстоит пофиксить, так сказать, в игре «Челси».

В двух первых матчах с участием «Челси» было забито 12 голов: победа над «Фулхэмом» 3:2, над «Брайтоном» 4:3. Ещё один примечательный момент: в матче с «Брайтоном» «Челси» владел мячом всего 25% времени, что не помешало команде забить четыре мяча.

В плане нападения «Челси» выглядит прекрасно. Добавление Роджерса к уже имеющимся игрокам, больше свободы у Палмера — судя по тому, как действует «Челси», он снова нашёл свою лучшую игру. В общем, пока приятно смотреть на то, как команда действует в нападении: много создаёт, эффективно и эффектно играет впереди.

Так что я бы предположил, что при всей крутости и сухости «Арсенала» «Челси» здесь что-то впереди найдёт. Здорово «Челси» действует в переходных фазах, и боюсь, что «Арсенал» как минимум раз, а скорее всего больше, не совладает с этими переходами «Челси» из обороны в атаку. Поэтому, даже не залезая в результаты, можно сказать, что «Арсенал» здесь по всем параметрам фаворит, но я думаю, что «Челси» забьёт как минимум раз. Соответственно, обе забьют, как мне кажется, выглядят очень неплохо.

Что касается «Арсенала», то и в е