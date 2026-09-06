«Арсенал» — «Челси»: ставка Романа Павлюченко на игру АПЛ

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч «Арсенал» — «Челси».

Ставка: победа «Арсенала» за 1.74.

«Лондонское дерби, хорошая игра. «Арсенал» начал сезон с двух побед, «Челси» тоже выиграл два матча, поэтому понятно, что первые туры обе команды проводят на хороших эмоциях. Все прошли сборы, все физически готовы, и в таких матчах всегда много борьбы, скорости и напряжения.

«Арсенал» подходит к этому сезону как действующий чемпион, и пока команда показывает примерно то же, что и раньше: хороший контроль мяча, прессинг и понятная структура игры. Видно, что команда выстроена, есть свой рисунок и понимание, как действовать с мячом и без мяча. Плюс «Арсенал» играет дома, при своих болельщиках, и это тоже серьёзное преимущество.

«Челси» тоже не подарок, и «Арсеналу» точно не будет легко. Это дерби, там всегда всё может повернуться в любую сторону. «Челси» неплохо начал чемпионат, команда тоже будет стараться играть смело, цепляться и использовать свои моменты. Но если брать целостность команды, линии и сыгранность, то «Арсенал» для меня выглядит более ответственной и готовой командой.

У «Челси» всё ещё есть ощущение, что команда строится: могут выиграть, могут проиграть, стабильности не всегда хватает. А у «Арсенала» уже есть выстроенная схема, костяк и умение играть на результат. Думаю, легко не будет, но по качеству, организации и домашнему фактору «Арсенал» должен превосходить «Челси» и добиваться победы», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».