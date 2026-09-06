«Ювентус» — «Милан»: прогноз Александра Мостового на матч Серии А

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч «Ювентус» — «Милан».

Ставка: ничья за 3.35.

«Ещё одно сильное противостояние. «Ювентус» против «Милана» — это всегда вывеска, всегда история, всегда матч, который хочется смотреть. Но прогнозировать здесь трудно, потому что пока и «Юве», и «Милан» сыграли ещё мало матчей в новом сезоне. А по первым турам, разговорам и отдельным результатам всё равно нельзя сразу делать большие выводы.

В принципе, «Милан» неплохо начал. Команда выиграла первые матчи и набрала очки, значит, настроение должно быть хорошее. Но это только старт чемпионата. В начале сезона часто бывает, что кто-то выглядит ярко, а потом начинаются сложности, потому что ритм ещё не до конца набран, составы притираются, тренеры ищут варианты.

«Ювентус», как обычно, остаётся «Ювентусом». Команда может не всегда играть красиво и где-то мучиться, но у неё есть статус и опыт. Тем более дома против «Милана» они точно не выйдут просто смотреть, как соперник играет в свой футбол. Здесь будут борьба, осторожность, много тактики и минимум лишнего риска.

Поэтому для меня это скорее ничейная история. Две сильные команды, начало чемпионата, никто не захочет проигрывать прямому конкуренту так рано. Скорее всего, будет ничейный результат — где-то 1:1 или 2:2. Вот так я это вижу», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».