15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Балтика» — «Локомотив»: ставки и коэффициенты на матч РПЛ в Калининграде

«Балтика» — «Локомотив»: ставки и коэффициенты на матч РПЛ в Калининграде
Комментарии

6 сентября состоится встреча 7-го тура РПЛ «Балтика» — «Локомотив». Игра пройдёт в Калининграде на стадионе «Ростех Арена». Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 7-й тур
06 сентября 2026, воскресенье. 20:45 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Балтики» предлагается с коэффициентом 2.28. Победа «Локомотива» оценивается коэффициентом 3.23. Ничейный исход можно найти в линии за 3.45.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.78, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.06. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.80.

Материалы по теме
«Балтика» — «Локомотив». Талалаев присоединится к бьющим
«Балтика» — «Локомотив». Талалаев присоединится к бьющим
Комментарии