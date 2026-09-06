«Ювентус» — «Милан»: ставки и коэффициенты на матч Серии А
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6 сентября состоится встреча 3-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Милан». Игра пройдёт в Турине на стадионе «Альянц». Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.
Италия — Серия А . 3-й тур
06 сентября 2026, воскресенье. 21:45 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
1 : 1
Милан
Милан
0:1 Сиссе – 68' 1:1 Гатти – 90+2'
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Ювентуса» предлагается с коэффициентом 2.04. Победа «Милана» оценивается коэффициентом 3.95. Ничейный исход можно найти в линии за 3.45.
При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.76, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.10. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.88.
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