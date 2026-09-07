«Рубин» — «Ахмат»: назван фаворит последнего матча 7-го тура РПЛ

7 сентября состоится встреча 7-го тура чемпионата России по футболу «Рубин» — «Ахмат». Игра пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Рубина» предлагается с коэффициентом 2.32. Победа «Ахмата» оценивается коэффициентом 3.23. Ничейный исход по итогам двух таймов можно найти в линии за 3.45.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.61, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.39. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.02.