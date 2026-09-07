«Авангард» — «Салават Юлаев»: стал известен фаворит главного матча дня в КХЛ

7 сентября в Омске состоится встреча регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — «Салават Юлаев». Начало игры запланировано на 17:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Авангарда» в основное время предлагается с коэффициентом 1.89, в то время как победа «Салавата Юлаева» оценивается в 4.05. Ничья и овертайм идут за 4.00.

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.72, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 2.20. Гол на первой минуте идёт за 10.5.

Ставки на победу «Авангарда» с форой (-1.5) принимаются за 2.35.