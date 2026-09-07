«Рубин» — «Ахмат»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Рубин» — «Ахмат».

Ставка: ничья за 3.10.

«Рубин» домашний матч сыграет против «Ахмата». Это заключительная игра тура, и матч пройдёт в понедельник. Где-то, может быть, «Рубин» не всегда удовлетворительный футбол показывает, не всегда качественный, но исполнители есть, и это помогает достигать результата. Неплохой был матч с «Оренбургом» в Кубке, особенно первый тайм «Рубину» удался. Во втором уже «Оренбург» смотрелся предпочтительнее.

Сейчас «Рубин» играет дома, играет против «Ахмата», который не лучший матч провёл в Кубке с «Динамо», проиграл 0:3. Вряд ли Черчесов так настраивал свою команду. Но на выезде «Динамо» можно легко проиграть. Получилось то, что получилось. Чем хорош футбол — сразу можно выйти и реабилитироваться в следующем матче. Времени на восстановление у «Ахмата» будет достаточно. Домой он не будет возвращаться сразу из Москвы, полетит в Казань, поэтому через три дня на четвёртый сыграет. Пятницу, субботу и воскресенье команды будет отдыхать и тренироваться, а в понедельник уже играть. Это абсолютно нормальная история.

Предпочтение здесь отдать кому-то очень сложно. Очень неуступчивые команды. Здесь всё могут решить какие-то детали и нюансы. Думаю, в целом по силам у этих команд паритет. Мой прогноз — лобовая ничья за 3.10», — приводит слова Генича «РБ Спорт».