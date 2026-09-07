«Рубин» — «Ахмат»: прогноз Семёна Зигаева на матч РПЛ в Казани

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Рубин» — «Ахмат».

Ставка: ничья за 3.13.

«Рубин» в 3-м туре группового этапа Кубка России играл в гостях против «Оренбурга», и казанцы усилиями Сиве быстро повели в счёте. Да и в целом до перерыва команда Франка Артиги доминировала, но второй тайм сложился иначе. Хозяева инициативу перехватили, и юный Касаджиков вновь блеснул, отправив мяч в ворота «Рубина». Итоговые 1:1 привели нас к серии пенальти, а казанцы в прошлом туре уже забирали дополнительный балл против «Спартака». Сделали они это и на сей раз, ни разу не смазав свои попытки, и теперь «Рубин» имеет неплохие шансы на выход даже в плей-офф Пути РПЛ.

«Ахмат» тоже пока неплохо идёт в групповом этапе. Перед визитом в Москву на матч с «Динамо» команда из Грозного шла на второй строчке, отставая от первого места всего на одно очко. В Петровском парке игра у команды Станислава Черчесова не задалась, до перерыва Иван Сергеев вывел динамовцев вперёд. Во втором тайме Ярослав Гладышев и Константин Тюкавин довели дело до разгрома. Теперь «Ахмат» опустился на третью строчку, но всё ещё сохраняет неплохие шансы на выход из группы даже в плей-офф Пути РПЛ.

Что касается чемпионата страны, то там у команд абсолютно идентичная разница забитых и пропущенных мячей — 9:8. Но очков у казанцев больше, да и в целом они выглядят в последнее время более целостно. При этом и «Ахмат» после пробуксовки на старте стал очки добирать, и для меня сейчас это абсолютно равные соперники», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».