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«Рубин» — «Ахмат»: прогноз Михаила Моссаковского на матч 7-го тура РПЛ

«Рубин» — «Ахмат»: прогноз Михаила Моссаковского на матч 7-го тура РПЛ
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Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч «Рубин» — «Ахмат».

Ставка: ТБ 2 за 1.74.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 7-й тур
07 сентября 2026, понедельник. 19:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
1 : 1
Ахмат
Грозный
1:0 Сиве – 26'     1:1 Касинтура – 56'    

«Обратите внимание, что «Ахмат» набирает ход именно с точки зрения атаки. В начале чемпионата Грозный был одной из самых проблемных команд по созданию и реализации моментов, но сейчас картина меняется. Последние матчи это хорошо показали — 4:1 с «Ростовом», затем 3:3 с «Крыльями Советов». Команда Станислава Черчесова стала смелее, агрессивнее и гораздо интереснее впереди.

«Рубин» тоже учится жить без Мирлинда Даку, который ушёл в «Спартак». И Жак Сиве на этом отрезке здорово компенсирует отсутствие албанского форварда — за последние пять матчей у него четыре забитых мяча. Плюс известно, что на следующей неделе должен завершиться переход Ивана Олейникова в «Рубин». Вероятно, игра с «Ахматом» станет для него первой в новом клубе. Кстати, «Ахмат» — бывшая команда Олейникова, сам этот факт добавляет матчу отдельный сюжет.

Мне не видится эта игра «низовой». Тем более странно выглядит большой перекос линии в сторону «низа» — тотал больше 2.5 сейчас оценивается очень серьёзным коэффициентом. У «Рубина» в чемпионате ещё не было матчей, где общий тотал был бы меньше двух мячей — команда играет либо на два гола, либо больше. При этом во всех матчах «Рубина»в РПЛ заходила ставка «обе забьют». Единственное исключение по сезону, если брать ещё и Кубок — игра с «Родиной», но она была абсолютно аномальной и общую картину не отражает.

У «Ахмата» атака тоже оживает, а у «Рубина» с Сиве и возможным дебютом Олейникова должны быть свои моменты дома. Поэтому здесь хочется ловить перекос в сторону «низа» и играть в противоход. Наиболее вероятным вариантом выглядит «обе забьют», но мне больше нравится тотал больше 2 с расходом на двух мячах. Думаю, два гола в этой встрече команды найдут, а при хорошем сценарии смогут пробить и полноценный «верх», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».

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