«Эльче» — «Реал Сосьедад»: прогноз Семёна Зигаева на матч Ла Лиги

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Эльче» — «Реал Сосьедад».

Ставка: победа «Реала Сосьедад» за 2.39.

«Эльче» в 1-м туре нового сезона играл против новичка «Депортиво» на выезде. Хозяева смотрелись лучше и вели в счете, но гол Агуадо помог гостям увезти одно очко из Ла-Коруньи. Дальше «Эльче» принимал «Барселону», но там никаких шансов у хозяев не было. Каталонцы забили пять, а могли и больше. В прошлом туре «Эльче» играл в Сантандере против «Расинга». К перерыву счёт был 0:3, а два мяча на совести голкипера Дитуро. К чести «Эльче», они во втором тайме два мяча отыграли, но на большее их не хватило.

«Реал Сосьедад» в 1-м туре играл против «Бетиса» в гостях. Выглядели баски лучше, моменты у них были острее, но единственный мяч принёс победу хозяевам. Дальше команда Пеллегрино Матараццо отправилась на матч с «Реалом». Если первый тайм был конкурентным, после перерыва мадридцы довели дело до разгрома. В 3-м туре «Реал Сосьедад» провёл первую домашнюю встречу, благодаря отличной игре своего капитана, который оформил две голевые передачи, переиграл крепкий «Эспаньол». Был у басков вынесенный матч 6-го тура в Виго, но 0:0 там — это ещё удача, потому что «Сельта» играла лучше.

На старте сезона «Эльче» выглядит если и не слабейшей командой, то точно одной из. А вот «Реал Сосьедад» скорее очки недобрал, но надо не забывать, что баскам уже скоро играть в еврокубках. Мне кажется, что им может не хватить глубины запаса, чтобы этот отрезок пройти без серьёзных спадов. Значит, сейчас баскам надо уже исправлять ситуацию, иначе потом будет поздно. Поэтому ожидаю, что в этом матче победит «Реал Сосьедад», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».