«Авангард» — «Салават Юлаев»: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч «Авангард» — «Салават Юлаев».

Ставка: ТМ 4.5 за 2.36.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 07 сентября 2026, понедельник. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Салават Юлаев Уфа Кто победит в основное время? П1 X П2

«Омск и Уфа на старте сезона редко бросаются в безрассудный атакующий хоккей, особенно когда играют между собой. Обе команды перед первым очным матчем наверняка сделают акцент на дисциплину и строгость в средней зоне. «Авангард» при тренерском штабе Ги Буше в первых домашних играх часто предпочитает сначала наладить игру в обороне, а уже потом рисковать, тем более что глубина состава позволяет действовать по счёту. «Салават Юлаев» на выезде традиционно играет более закрыто, чем дома, полагаясь на контратаки и большинство, а не на позиционные штурмы.

Кроме того, начало регулярного чемпионата — это время, когда вратари ещё свежи, а сыгранность в атаке у большинства звеньев далека от идеальной. Защитники чаще успевают накрывать броски, а нападающие не всегда реализуют моменты, которые в середине сезона становились бы голами. В личных встречах этих соперников в Омске нередко всё решают одна-две шайбы, и команды предпочитают действовать с оглядкой на результат, а не на зрелищность.

Ожидаю, что матч получится вязким, с обилием борьбы у бортов и малым количеством опасных моментов. Даже если одна из команд поведёт в счёте, вторая вряд ли раскроется слишком сильно, чтобы не пропустить контратаку. Поэтому велика вероятность, что зрители увидят не более четырёх заброшенных шайб», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».