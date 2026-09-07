«Динамо» Мн — «Торпедо»: прогноз Романа Габдрафикова на матч КХЛ 7 сентября

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч «Динамо» Мн — «Торпедо».

Ставка: ТБ 5 за 1.66.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 07 сентября 2026, понедельник. 19:10 МСК Динамо Мн Минск Не начался Торпедо Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

«Минское «Динамо» начинает сезон дома и сразу против «Торпедо», которое уже успело сыграть первый матч регулярки. Нижегородцы в Москве обыграли «Спартак» 1:0, и я смотрел эту игру живьём. Победа важная, спору нет, но по атакующим действиям команда Алексея Исакова меня не убедила от слова совсем.

Да, у «Торпедо» был очень хорош Денис Костин, который весь матч играл с каким-то министерским спокойствием. Да, команда качественно провела третий период, почти не дала «Спартаку» устроить финальный штурм и дотерпела до победы. Но в атаке моментов было немного, большинство выглядело слабовато, бросков всего 19, а единственная шайба пришла скорее после несчастного случая и рикошета. Поэтому меня немного смущают котировки на общий тотал. На первый взгляд, здесь вполне возможен «низовой» сценарий: «Торпедо» уже показало, что может терпеть, а минчане только входят в сезон.

Но, с другой стороны, я не хочу верить во второй подряд совсем закрытый матч с участием нижегородцев. «Торпедо» уже раскатилось, уже почувствовало победу, должно быть чуть увереннее и свободнее. А для минского «Динамо» это домашнее открытие сезона, плюс после Кубка мэра Москвы команда оставила нормальное впечатление: были хорошие отрезки, победа над ЦСКА, понятный рисунок игры, хотя стабильности пока и не хватает.

Жду не фестиваль, но более живую игру, чем 1:0 в Москве. Минск дома должен играть активнее, «Торпедо» не будет просто стоять и ждать, а ошибок на старте сезона всё равно хватает. В победителя здесь лезть не хочется: коэффициент на минчан в основное время выглядит рискованно, а Костин и дисциплина «Торпедо» заставляют себя уважать. Поэтому беру самый спокойный вариант через голы, которых жду минимум пять, а может, и больше», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».