ЦСКА — «Спартак»: прогноз Артура Хайруллина на игру КХЛ в Москве

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч ЦСКА — «Спартак».

Ставка: ТМ 5 за 1.71.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 07 сентября 2026, понедельник. 19:30 МСК ЦСКА Москва Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«ЦСКА ещё не сыграл ни одного матча в регулярном чемпионате КХЛ, а вот «Спартак» уже успел дебютировать в новом сезоне, проиграв на домашнем льду «Торпедо» (0:1). Красно-белым так и не удалось поразить ворота нижегородцев, которые защищал Денис Костин, отразивший все 29 бросков. А вот единственную шайбу забросил 17-летний нападающий гостей Сергей Скворцов, ставший первым игроком 2009 года рождения, отличившимся в лиге.

Армейцы же уверенно прошли предсезонку, не перегружаясь большим количеством контрольных матчей. Из четырёх встреч ЦСКА выиграл три, причём в одной переиграл как раз «Спартак» (4:0). Прослеживались и потенциальные игровые сочетания. Например, новичок команды и один из самых универсальных нападающих лиги Марат Хайруллин наигрывался в тройке с Прохором Полтаповым и Максимом Соркиным. И выглядела эта тройка на Кубке мэра Москвы очень прилично.

В первой игре сезона «Спартак» выглядел слабо в атаке. Возможно, что-то исправит появление в составе Алекса Гальченюка, но пока мастерства красно-белым явно не хватает. ЦСКА вряд ли будет играть в остроатакующий хоккей, да и «Спартаку» вряд ли что-то позволит создать. Так что поставлю на тотал меньше 5», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».