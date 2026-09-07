ЦСКА — «Спартак»: прогноз Дарьи Мироновой на встречу КХЛ

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч ЦСКА — «Спартак».

Ставка: победа ЦСКА за 1.81.

«Соперники пересекались в рамках недавнего Кубка мэра Москвы, тогда армейцы вышли сухими из воды (4:0). В воротах работали Гамзин и Федотов — так сказать, «бывший». После отъезда в Северную Америку он не стал сильнее и вернулся уже в стан другой московской команды. Этот момент несомненно придаёт встрече особый вкус.

«Спартак» после летнего провала с ЦСКА проиграл ещё два матча на турнире. Также красно-белые уже успели провести первую встречу в сезоне, в которой не смогли распечатать ворота «Торпедо» (0:1). Пока что поводов для радости мало. Можно традиционно свалить всё на предсезонные нагрузки, а можно посмотреть с другой стороны — команде снова не хватает изюминки, линия обороны не стала быстрее, а вратари по-прежнему вызывают вопросы. У красно-белых не самый яркий или звёздный состав в КХЛ, но рабочий.

У армейцев, наоборот, дела должны пойти в гору в этом сезоне. Игорь Никитин — это прежде всего системность. И если в прошлое межсезонье у него не было времени собрать такую машину, как ему нужно, теперь в его руках все карты. Армейцы выиграли четыре предыдущие очные встречи со «Спартаком», причём трижды не позволили сопернику забросить больше одной шайбы. Это важная деталь — в московском дерби ЦСКА спокойно сдерживает соперника и довольно успешно заставляет красно-белых играть не в самый удобный для них хоккей.

При этом ждать повторения предсезонного счёта 4:0 было бы слишком смело. «Спартак» получит преимущество в виде уже проведённого матча. Команда Алексея Жамнова способна создавать давление в атаке. Если гости заставят ЦСКА раскрываться, встреча может получиться значительно результативнее последних очных игр. Для армейцев ключевыми факторами традиционно станут дисциплина, контроль шайбы и качество игры в своей зоне.

Хозяева вряд ли будут рисковать в первой игре сезона, а стартовый отрезок может пройти сдержанно и закрыто для обоих. Поэтому стоит ожидать осторожного начала и более оживлённого хоккея после первой заброшенной шайбы. Особенно если это удастся гостям. У ЦСКА — домашний лёд и удачное выступление в очных матчах со «Спартаком». Преимущество на стороне хозяев, поэтому считаю, что они смогут победить в основное время», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».