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СКА — «Динамо» М: прогноз Романа Габдрафикова на игру КХЛ в Санкт-Петербурге

СКА — «Динамо» М: прогноз Романа Габдрафикова на игру КХЛ в Санкт-Петербурге
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Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч СКА — «Динамо» М.

Ставка: победа «Динамо» с форой (0) за 1.97.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 сентября 2026, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Меркли (Уил, Мартынов) – 06:06 (5x5)     0:2 Римашевский (Сикьюра, Уил) – 23:17 (5x4)     1:2 Педан (Вайсcбак, Глотов) – 28:14 (5x5)     2:2 Педан (Голдобин) – 37:11 (5x5)     3:2 Плотников (Голдобин, Чебыкин) – 37:26 (5x4)     4:2 Атанасов (Голдобин, Савиков) – 44:40 (5x4)     4:3 Римашевский (Коростелёв, Ожиганов) – 51:45 (5x5)     5:3 Плотников (Голдобин) – 59:51 (en)    

«СКА начал сезон с победы над «Ладой», но, честно говоря, сама игра вопросов оставила много. Да, армейцы вытащили матч, новички помогли: Данил Аймурзин выиграл важное вбрасывание, а Василий Атанасов хлёстко бросил. В овертайме Матвей Короткий своим броском принёс СКА победу. Однако по качеству игры всё было далеко не идеально, эту победу питерцы вполне могли не забрать. Плюс вокруг матча была странная атмосфера. Посещаемость на «СКА Арене», конечно, расстроила: 11 тысяч зрителей для арены на 22 тысячи — это вроде бы и много, но угол обзора меняется, когда понимаешь масштаб площадки. И на таком фоне игра тоже не выглядела как мощное заявление команды Игоря Ларионова на старте сезона.

«Динамо» же начало чемпионат с поражения. В Екатеринбурге команда Леонида Тамбиева проиграла «Автомобилисту» 1:2, хотя после первого периода стала выглядеть заметно лучше. Тамбиев уже на 11-й минуте взял тайм-аут, по сути, став первым тренером сезона, кто так рано воспользовался этой опцией. После этого бело-голубые действительно перестроились, но реализация подвела. При этом летом «Динамо» оставило приятное впечатление: Кубок мэра Москвы, победа над «Автомобилистом» 5:2, уверенный финал с минским «Динамо». Видно, что Тамбиев уже достаточно чётко понимает свои сочетания, особенно в топ-6.

Здесь есть ещё один интересный сюжет: Тамбиев уже работал в штабе Ларионова и хорошо знает его подходы, для него этот матч точно будет не рядовым. После поражения в Екатеринбурге «Динамо» важно сразу ответить, а СКА, несмотря на домашний лёд и победный старт, пока не выглядит командой, в которую хочется спокойно идти. Поэтому выбираю перестраховочный вариант в сторону бело-голубых в виде их победы с форой (0)», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».

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