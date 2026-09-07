СКА — «Динамо» М: прогноз Дарьи Мироновой на игру регулярного чемпионата КХЛ

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч СКА — «Динамо» М.

Ставка: ТБ 4.5 за 1.73.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 07 сентября 2026, понедельник. 19:30 МСК СКА Санкт-Петербург Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Оба коллектива ярко провели предсезонку, в среднем забивая по три гола за игру. Но время летнего хоккея прошло. Всем придётся работать на результат. Динамовцы открыли сезон в Екатеринбурге, уступив «Автомобилисту» 1:2. Команде понадобится время на акклиматизацию после смены тренерского штаба и обновления состава. Но на данный момент этот коллектив сложно назвать претендентом на Кубок Гагарина, хотя тот же Даниил Пыленков (200 игр за «Динамо») является одним из самых лучших в своём амплуа игроков КХЛ.

Во время предсезонных встреч бело-голубые играли не типично для стиля Леонида Тамбиева. Есть вопросы к защите. Результативность сопровождалась потоком пропущенных шайб: четыре от ЦСКА, три от «Ак Барса» и две от «Торпедо». Против СКА, который дома постарается сразу забрать инициативу, такие оплошности опасны. Поэтому рано или поздно команда должна сделать упор на оборону. По крайней мере, стартовая игра оставила больше вопросов (16 блоков, 39% выигранных вбрасываний, 16 потерь, 37 бросков и шесть штрафных минут).

СКА еле справился с гостями из Тольятти — 4:3 ОТ. Много бросков, удалений и эмоций. Но всё же этот результат повысил общее число побед, включая предсезонную часть, до шести. Вряд ли Игорь Ларионов изменит себе, поэтому большое доверие получит легионер Гримальди. Многообещающе выглядит вторая тройка: Голдобин — Бардаков — Плотников. Здесь и опыт, и скорость. Защитник Николай Кныжов вернулся домой, но ему тоже понадобится время для привыкания к КХЛ после Северной Америки.

У соперников яркая история очных встреч, но, учитывая большие перемены в составах обоих (а у динамовцев и главного тренера), она сейчас не так важна. Выбирать чистую победу хозяев рискованно. Они отставали 1:2 после первого периода против «Лады» и смогли дожать гостей лишь в овертайме. Пока что форма питерцев не внушает доверия. Динамовцы при Тамбиеве также пока не раскрылись и не нашли себя. Остаётся надеяться на результат в виде заброшенных шайб, которых должно быть минимум пять в этой игре», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».