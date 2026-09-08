БК «Леон» разыграет 15 млн рублей фрибетами на первом этапе акции «Юбилейный купон»

Фото: Пресс-служба БК Леон

В честь 15-летнего юбилея букмекерская компания «Леон» запускает масштабную акцию «Юбилейный купон». На первом этапе розыгрыша ценители спортивного прогнозирования смогут побороться за часть от 15 млн рублей фрибетами, заключая пари на любимые события. Не упустите возможность насладиться разнообразием дисциплин и поучаствовать в гонке за призовыми.

Как присоединиться?

Чтобы пуститься в погоню за праздничными фрибетами, зарегистрируйтесь или войдите в свой профиль на сайте или в мобильном приложении БК «Леон». После подтверждения участия в акции «Юбилейный купон» заключайте пари с коэффициентом хотя бы одного из событий от 1.50, чтобы накапливать купоны и повышать шансы на победу.

Каждые 2500 рублей из суммы одиночного или экспресс-пари принесут участнику один купон, а их общее количество будет отображено в «Бонус-центре». Розыгрыш призового фонда первого этапа состоится в прямом эфире 29 сентября в 17:00 мск.

Каждые 100 купонов, полученные за четыре этапа акции, будут равны одному суперкупону – чем их больше, тем выше вероятность оказаться среди победителей финального розыгрыша. На кону суперприз номиналом 15 млн рублей фрибетами, путёвки на Мальдивы и другие эксклюзивные бонусы!

Зачем участвовать?

День рождения БК «Леон» – идеальный повод стать частью незабываемого праздника. Акция «Юбилейный купон» в честь 15-летия компании подарит особые эмоции и отличную возможность побороться за часть от 15 млн рублей фрибетами. Напомним, первый этап открывает череду больших розыгрышей – впереди ещё три этапа с ценными призами и бонусами, присоединяйтесь!

Реклама 18+. Рекламодатель: ООО «Леон» ИНН: 7707760834. Источник информации об организаторе основанных на риске игр, пари, о правилах их проведения, о призовом фонде таких игр, пари, о количестве призов или выигрышей, о сроках, месте и порядке получения призов или выигрышей – сайт Leon.ru. Срок акции: Акция проводится до 23:59 МСК 21.12.2026. Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр.