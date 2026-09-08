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«Боруссия» — «Вильярреал»: прогноз на матч Лиги чемпионов

«Боруссия» — «Вильярреал»: прогноз на матч Лиги чемпионов
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8 сентября состоится матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Боруссия» — «Вильярреал». Игра пройдёт на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

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Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Боруссии» предлагается с коэффициентом 1.83. Победа «Вильярреала» оценивается коэффициентом 4.15. Ничейный исход можно найти в линии за 4.05.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.42, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.56. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.54.

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