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Стали известны шансы «Ман Сити» в дебютном матче Лиги чемпионов без Гвардиолы

Стали известны шансы «Ман Сити» в дебютном матче Лиги чемпионов без Гвардиолы
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8 сентября состоится матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Порту» — «Манчестер Сити». Игра пройдёт на стадионе «Драгау» в Порту. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

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Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Порту» предлагается с коэффициентом 4.25. Победа «Манчестер Сити» оценивается коэффициентом 1.83. Ничейный исход можно найти в линии за 3.95.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.32, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.65. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.60.

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