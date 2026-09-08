Стали известны шансы «Ман Сити» в дебютном матче Лиги чемпионов без Гвардиолы

8 сентября состоится матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Порту» — «Манчестер Сити». Игра пройдёт на стадионе «Драгау» в Порту. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Порту» предлагается с коэффициентом 4.25. Победа «Манчестер Сити» оценивается коэффициентом 1.83. Ничейный исход можно найти в линии за 3.95.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.32, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.65. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.60.