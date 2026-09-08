«Брюгге» — «Астон Вилла»: прогноз на матч Лиги чемпионов

8 сентября состоится матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Брюгге» — «Астон Вилла». Игра пройдёт в Брюгге на стадионе «Ян Брейдел». Стартовый свисток запланирован на 19:45 мск.

Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Брюгге» предлагается с коэффициентом 2.68. Победа «Астон Виллы» оценивается коэффициентом 2.45. Ничейный исход можно найти в линии за 3.70.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.18, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.70. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.55.

Заключить пари на гол в каждом тайме предлагается за 1.65. Гол в первые 15 минут идёт за 2.80.